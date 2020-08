Corona: Alle Pflegeheim-Bewohner ohne Befund

Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheimes in Walsrode ohne Befund: Das meldet der Heidekreis am Sonnabendmittag, 15. August, nachdem am Donnerstag, 13. August, zunächst bei drei Beschäftigten eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden war.

In der Zwischenzeit wurde allerdings auch eine weitere beschäftigte Person positiv getestet. Nach Auswertung aller 146 Testergebnisse der Bewohnerinnen und Bewohner sowie des Personals des Pflegeheimes aus Walsrode könne zunächst Entwarnung gegeben werden. Die Betroffenen und ihre engen Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, so der Heidekreis.

Neue Tests und Besuchsverbot

In der kommenden Woche am Montag als auch am Donnerstag sollen erneut bei allen Personen Tests durchgeführt werden. Das angeordnete Besuchsverbot für das Pflegeheim bleibt noch bestehen. Auch dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner die Einrichtung weiterhin nicht verlassen.

Die Zahl der insgesamt an Covid-19 erkrankten Personen im Heidekreis erhöht sich somit auf 93. Eine weitere Person gilt als genesen, sodass weiterhin insgesamt sieben Personen im Heidekreis erkrankt sind.