Corona: Auch die Johanniter benötigen Masken

Nach wie vor gilt es vor allem, Abstand zu anderen Menschen zu halten, um das Corona-Virus nicht zu verbreiten. Ebenso wichtig ist es, in die Ellenbeuge zu husten und zu niesen und sich die Hände mit Seife zu waschen. Weitere Informationen zu den Johannitern in Schwarmstedt finden Interessierte unter www.johanniter.de/schwarmstedt oder unter der kostenlosen Servicenummer 0800/ 0019214.

Behelfsmasken bieten zwar dem Träger kaum Schutz, sich selbst anzustecken, so das Robert Koch-Institut. Sie helfen aber dabei, die Übertragung von Keimen durch Husten und Niesen gering zu halten. Die Do-it-yourself-Masken schützen so zum Beispiel Klienten und Kunden der Johanniter, die oftmals einer Risikogruppe angehören. Wichtigstes Kriterium der Masken: Der Stoff sollte aus Baumwolle bestehen, denn diese lässt sich in der Kochwäsche waschen und so von Keimen befreien. Eine Anleitung dazu mit Stoffempfehlungen gibt es unter www.johanniter.de.

Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt ihn, und man sieht ihn im öffentlichen Leben immer häufiger: Als gesichert gilt, dass der Mund-Nasen-Schutz (MNS) das Risiko einer Ansteckungsgefahr der Mitmenschen mit dem Sars- CoV-2-Virus verringern kann. Das RKI sieht zudem einen psychologischen Effekt: Die Masken könnten “das Bewusstsein für ‚physical distancing‘ und gesundheitsbewusstes Verhalten unterstützen”, heißt es. Die Lage auf dem Markt ist indes angespannt: Behelfsmasken und Desinfektionsmittel sind nach wie vor schwierig zu bekommen. Die Johanniter vom Ortsverband Aller-Leine in Schwarmstedt rufen deshalb Bürger auf, die Freude am Nähen haben und auf diese Weise Unterstützung leisten möchten, selbst genähte Behelfsmasken im Johanniter-Zentrum im Schwarmstedt abzugeben.



