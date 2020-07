/lokales/corona-einsatz-im-heidekreis-erste-soldaten-verabschiedet_10_111899579-21-.html/ / 1

Die Soldaten der 2. Kompanie des Kommandos Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst beginnen nun mit den Testungen des Personals der ambulanten Pflege- und Betreuungsdienste, die ihren Sitz im Heidekreis haben. 17 Einrichtungen mit insgesamt 574 Pflegekräften nehmen an der freiwilligen Aktion teil. Der Corona-Einsatz der Bundeswehr im Heidekreis wird als zivil-militärische Zusammenarbeit vom hiesigen Kreisverbindungskommando koordiniert, das seit 23. März auf Wunsch des Landkreises aktiviert ist. Daneben wird der Betrieb eines Sanitätsmittellagers des Kreises und eines Sanitätsmittellagers des Landes in einer Bundeswehrliegenschaft unterstützt.

Für einen Trupp Sanitätssoldaten der 3. Kompanie des Kommandos Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst “Ostfriesland+” aus Leer hieß es am Dienstag Abschied nehmen vom Heidekreis. Sie kehren nach rund sechswöchigem Einsatz im Gesundheitsamt des Landkreises an ihren Heimatstandort Leer zurück, nachdem sie als mobiler Abstrich- und Unterstützungstrupp für die Probenahmen von Corona-Verdachtsfällen und für die prophylaktischen Tests der rund 1200 Pflegekräfte in den 21 Altenpflegeeinrichtungen im Heidekreis eingesetzt waren.



