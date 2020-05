Corona-Einsatz: Soldaten testen ab heute Pflegekräfte

/lokales/corona-einsatz-soldaten-testen-ab-heute-pflegekraefte_10_111884343-21-.html/ / 1

Seit 18. Mai sind sechs Soldaten des Kommandos Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst “Ostfriesland” aus Leer mit zwei mobilen Probenahmen- und Unterstützungsteams beim Gesundheitsamt des Heidekreises in Walsrode tätig. Sie werden ab heute insbesondere das Personal in Pflegeeinrichtungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen. Die Teilnahme ist mit den Pflegeeinrichtungen abgestimmt und freiwillig.

Von Ende April bis zum 22. Mai leisteten zudem sechs Soldaten des Sanitätsunterstützungszentrums Munster Dienst in den Zentralen Notaufnahmen des Heidekreis-Klinikums in Soltau und Walsrode, damit das dort eigentlich eingesetzte Pflegepersonal für die Intensivpflege unter Corona-Bedingungen geschult werden konnte. Etwas wehmütig hätten ihre Mitarbeiter die neuen Kollegen wieder hergegeben, erklärt Pflegedirektorin Meike Heins vom Heidekreis-Klinikum. Die Soldaten hätten sich sehr schnell und sicher eingearbeitet und seien eine große Unterstützung für das Klinikpersonal gewesen. Die Mitarbeiter der Notaufnahme hätten so durch den Einsatz auf den Intensivstationen ihr Wissen erweitern oder auffrischen können und seien dort nun jederzeit einsetzbar.

Bereits seit dem 23. März ist das Kreisverbindungskommando Heidekreis (KVK HK) der Bundeswehr auf Wunsch des Landkreises aktiviert und zur täglichen Dienstleistung in das Kreishaus nach Bad Fallingbostel verlegt. Es berät unter Leitung von Oberstleutnant Bernhard Wein den Landkreis über Möglichkeiten der Hilfeleistung der Bundeswehr, nimmt unterstützend Hilfeleistungsanträge entgegen und koordiniert die Einsätze zwischen ziviler und militärischer Seite. Dadurch war es beispielsweise möglich, dass sehr frühzeitig ein Sanitätsmittellager des Heidekreises in einer Bundeswehrliegenschaft eingerichtet und betrieben werden kann, um zum Beispiel die Krankenhäuser, Arzt- und Zahnarztpraxen, Rettungsdienste sowie Pflegeeinrichtungen mit Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln zu versorgen.



