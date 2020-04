Corona: Polizei ahndet Verstöße

/lokales/corona-polizei-ahndet-verstoesse_10_111866349-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Am Sonnabend gab es über den Tag verteilt Verstöße gegen die Verfügung des Heidekreises im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. So wurden unter anderem eine Waschstraße und ein Campingplatz betrieben, zudem verstießen Personen gegen das Annäherungsverbot. Folge: Einleitung von Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz.

Freitagvormittag bot ein 44-Jähriger an einer Tankstelle in Walsrode Atemschutzmasken zum Kauf an. Die Polizei stellte fest, dass die vermeintlichen Atemschutzmasken keinerlei Zertifizierung oder Prüfzeichen aufwiesen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Medizinproduktegesetz ein.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ