Corona-Spende für “Frauen helfen Frauen”

Die Vorsitzende Frauke Flöther und ihr Team haben sich darüber sehr gefreut, weil sie in letzter Zeit weniger Spenden erhalten haben. Mit dem Frauenhaus ist der Verein sogar in gesamt Niedersachsen zentraler Ansprechpartner. Erfreulich war, zu erfahren, dass die “Corona-Zeit” in Niedersachsen keine Verschlechterung für “Frauen und Familien” bedeutete, sondern dass die Zahlen zurückgingen.

Dann kam die Idee zur Unterstützung des Vereins: “Aus der eigenen Präventionsarbeit bei der Bundespolizei kenne ich unterschiedliche Organisationen und habe mich sehr über die gute Resonanz meiner Kundinnen und Kunden zur Unterstützung des Vereins Frauen helfen Frauen gefreut.”, so Bussler. Mit dem Kauf eines Mund-Nasen-Schutz, eines Sets zur eigenen Herstellung oder eines Downloads war die Spende von einem Euro für “Frauen helfen Frauen” verbunden. So kamen insgesamt 436 Euro zusammen, die auf 500 aufgerundet wurden.

Mit Beginn der Maskenpflicht war der Bedarf deutlich größer als das Angebot an Masken beziehungsweise der Herstellungsstellungsmaterialien. Anfänglich hatte Bussler mit ihrer reinen Online-Firma SuMaTex Freunden, Kindergärten, Praxen teils als Spende oder kostenneutral ausgeholfen oder durch ihre direkten Herstellerkontakte zum Beispiel die am Markt kaum noch verfügbaren Gummibänder und Nasenbügeln beschafft.



