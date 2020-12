/lokales/coronaimpfung-erst-ab-4-januar_10_111970459-21-.html/ / 1

Entgegen ursprünglicher Ankündigungen wird damit der Impfbeginn im Heidekreis um eine Woche verschoben. Der Grund ist in den am stärksten betroffenen Landkreisen Cloppenburg und Osnabrück und einer zunächst beschränkten Menge an Impfdosen zu suchen.

Nach WZ-Anfrage wird im Heidekreis nicht vor dem 4. Januar mit dem Start der Coronaimpfungen gerechnet. Laut Kreissprecher Andreas Pütz sollen ab Montag, 4. Januar mobile Impfteams in den Seniorenheimen eingesetzt werden. Erst danach wird das Impfzentrum in der Heidmarkhalle aktiv in Betrieb genommen.



