Crowdfunding übertrifft Erwartungen

Das Crowdfunding ist ein Bestandteil der Finanzierungsmaßnahmen, mit denen der Bau des Kulturhauses “Alte Schlachterei” ermöglicht werden soll. Die Stadt Schneverdingen beteiligt sich an dem Großprojekt mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 1,43 Millionen Euro. Darüber hinaus hat der Kulturverein verschiedene Förderanträge gestellt und sammelt weiterhin Spenden über die Website www.kulturhaus-alte-schlachterei.de. Außerdem gibt es einen “Gabentisch” - dabei können Spender Bauelemente und Ausstattungsbestandteile wie Fenster, Dach oder Bühne stiften und werden namentlich in einem Ziegelstein im Neubau erwähnt.

Mit seiner Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung des Kulturhauses “Alte Schlachterei” konnte der Kulturverein Schneverdingen einen Erfolg verbuchen. Zahlreiche Unterstützer beteiligten sich an der Aktion und spendeten insgesamt 49.100 Euro für das Projekt. Man habe sich eine große Beteiligung erhofft, aber eine derartige Anzahl an Spendern und diese Spendensumme hätten man nicht erwartet, sagt Benjamin Ziel, Beirat im Kulturverein und Mit-Initiator der Aktion.



