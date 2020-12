Damit das Handy in die Box kommt

Jo Mattis Bleßmann und Silas Wethkamp sind Schüler am Gymnasium in Walsrode und beide 17 Jahre alt. So weit nichts Ungewöhnliches. Doch die beiden Teenager haben sich etwas Besonderes ausgedacht, um einen wichtigen Schritt Richtung in Nachhaltigkeit zu gehen.

Aufgrund eines Vortrags zum Thema Nachhaltigkeit im Erdkunde-Unterricht, haben die beiden viel zu Elektrogeräten und vor allem Handys recherchiert. “Dabei ist uns bewusst geworden, dass insgesamt 108 Millionen Handys in deutschen Schubladen liegen und einige auch falsch entsorgt werden”, erzählt Silas Wethkamp vom Ursprung der Idee. Daraufhin wurden sie von Jan Plugstedt, einem Mitglied des Vereins “Regenwaldhilfe”, auf eine Handysammelaktion vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hingewiesen. Der Nabu arbeitet mit dem AfB (Arbeit für Menschen mit Behinderungen) zusammen, dort werden die gesammelten Handys weiter genutzt. Die intakten Mobiltelefone werden weiterverkauft, bei den unbrauchbaren werden die noch nutzbaren Einzelteile aussortiert und der Rest wird recycelt. Die Erlöse aller gesammelten Handys (was 2018 insgesamt 93.000 Euro waren) werden in den Erhalt/Bau von Wildwiesen deutschlandweit investiert.

“Wir haben in unserem Bekanntenkreis innerhalb eines Tages 52 Handys gesammelt, die wir nun an den Nabu spenden”, berichten die engagierten jungen Männer. Sie wollten diese Aktion jedoch noch über den Schulvortrag hinaus unterstützen, da vor allem Teenager ein großer Verursacher dieses Elektroschrotts seien. Nun steht auf Initiative der beiden 17-Jährigen in der Walsroder Sparkassen-Filiale eine weitere Handysammelbox des Nabu. Es sind zusätzlich bereits weitere Handysammelboxen bestellt, die bald auch in der KSK-Filiale in Bad Fallingbostel und Schwarmstedt aufgestellt werden sollen.