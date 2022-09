Das Brotdosen-Paradoxon

WALSRODE - 21. September 2022 - 20:00 UHR - VON SILVIA HERRMANN

Hat eigentlich schon mal jemand ausgerechnet, wie viele Brotdosen Eltern in ihren aktiven Mama- und Papa-Zeiten befüllen? Alleine in einer Woche sind es bei uns zehn, plus zehn Trinkflaschen, macht jeweils 40 in den Monaten, in denen keine Ferien sind.