Das Corona-Testzentrum zieht um

Das Corona-Testzentrum (CTZ) ist ab sofort im Gebäudeteil D (Ebene 0) des Heidekreis-Klinikums Walsrode zu finden. Das teilt das Heidekreis-Klinikum in einer Pressemitteilung mit. Bisher war das CTZ im Gebäudeteil B untergebracht, dort befindet sich auch weiterhin die Isolierstation für Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, sowie Verdachtspatienten.

Vorbereitet sein auf eine Vielzahl von Verdachtspatienten

Dr. med. Achim Rogge, Geschäftsführer des Heidekreis-Klinikums, erklärt: “Wir müssen jederzeit damit rechnen, eine Vielzahl von Verdachtspatienten aufnehmen zu müssen. Um auf einen solchen Fall vorbereitet zu sein, schaffen wir durch den Umzug des CTZ weitere Kapazitäten auf unserer Isolierstation B0.” Durch den Umzug des CTZ stehen vier weitere Patientenzimmer zur Verfügung. Seit dem 11. März betreibt das Heidekreis-Klinikum im Auftrag und auf Bitte der Kassenärztlichen Vereinigung das Corona-Testzentrum für den Landkreis Heidekreis.

Testzentrum im Gebäudeteil D

Das CTZ befindet sich ab sofort im Gebäudeteil D auf der Ebene 0. Über den Haupteingang des Klinikums gelangen Patienten NICHT zum Testzentrum. Das CTZ hat weiterhin einen eigenen, separaten Eingang. Es ist nach wie vor ebenerdig gelegen und somit barrierefrei zu erreichen. Über die Feuerwehrzufahrt an der Saarstraße (gegenüber der Saarstraße 17) können Verdachtspatienten auf einem kurzen Weg zum Testzentrum gelangen. Ein gepflasterter Weg in Richtung Hubschrauberlandeplatz führt direkt zum Eingang des CTZ. Dort befindet sich eine Klingel, durch die die Verdachtspersonen ihre Ankunft mitteilen. Ein Mitarbeiter des CTZ begleitet die zu testenden Person dann in das Behandlungszimmer.

Parkplätze an der Saarstraße

Parkplätze befinden sich an der Saarstraße oder am Gesundheitszentrum, das ebenfalls über die Saarstraße zu erreichen ist. Selbstverständlich ist der Weg zum Testzentrum ausgeschildert.

An den Abläufen ändert sich bis dato nichts. Menschen, die vermuten an Covid-19 erkrankt zu sein, kontaktieren unbedingt stets zuerst telefonisch ihren Hausarzt. Dieser kann eine Überweisung in das Corona-Testzentrum ausstellen. Ein Termin wird in der Regel für den nächsten Tag vereinbart.