Bei der Freisprechungsfeier der Maler- und Lackierer-Innung Heidekreis in Walsrode waren elf der insgesamt 14 freizusprechenden Junggesellinnen und Junggesellen anwesend. Obermeister Stephan Klug begrüßte die erfolgreichen Junghandwerker, deren Familienangehörige und die Ausbildungsbetriebe. Er bedankte sich bei den Betrieben, den Berufsschullehrern und den Prüfungsausschüssen für deren Einsatz. Klug gratulierte den Junggesellinnen und Junggesellen zum Erreichen des Ausbildungszieles. Eindringlich erinnerte er an das Sprichwort “Das Handwerk hat goldenen Boden” und appellierte an die heranwachsende Generation, dass diese dringend auch als Handwerker benötigt werde. Er machte die Gesellinnen und Gesellen auf die vielen Möglichkeiten aufmerksam, die sich ihnen nun bieten: Sie könnten ihren Meister machen und vielleicht einen Betrieb übernehmen - ihre Zukunft sei bunt und sie selbst könnten sie gestalten, vor allem aber sollten sie stolz auf ihr Handwerk sein. Das Maler- und Lackierer-Handwerk werde oft unterschätzt, dabei seien Maler und Lackierer die Professoren des Handwerks. Warum? In keinem anderen Handwerk sammele man so viel Wissen über die Tätigkeit anderer Gewerke. Denn Maler und Lackierer seien dazu verpflichtet, die Arbeiten des Vorgewerks abzunehmen und zu prüfen, bevor sie selbst mit ihrer Arbeit beginnen könnten.



