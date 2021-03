Das Walsroder Kino setzt ein Zeichen

Am Sonntagabend, 28. Februar, ist vielleicht der eine oder andere bei seinem Spaziergang auf das Kino Walsrode aufmerksam geworden. Denn gegen 19 Uhr war das Gebäude an der Langen Straße rund eine Stunde hell erleuchtet. Der Schriftzug mit den Worten: “Wir vermissen euch!” strahlte den Passanten entgegen. Und genau das war das Ansinnen. Mit dieser Aktion wollte das Walsroder Capitol wie viele andere Kinos in Deutschland ein Zeichen setzen, dass “wir bereit sind für unser geliebtes Publikum die Tore zu öffnen und ein sicheres Kulturerlebnis zu schaffen”, so Betreiber Günther Scheele.