Dealer festgenommen

Polizeibeamte kontrollierten am Dienstag, gegen 14.00 Uhr einen 18-jährigen Heranwachsenden auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Am Bahnhof in Soltau. Dabei fanden sie 14 Klemmleistenbeutel mit Marihuana sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. Der mutmaßliche Dealer wurde vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.