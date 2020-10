Dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Der DRK Kreisverband Fallingbostel freut sich über neue Unterstützung für seinen Rettungsdienst auf der Lehrrettungswache in Walsrode. Daniela Dreyer, Nina Wildung und Leonie Mohr haben ihre dreijährige Ausbildung zur Notfallsanitäterin abgeschlossen.

Im September 2017 begann für die drei jungen Frauen der Weg zur eigenverantwortlichen Tätigkeit im Rettungsdienst. In den vergangenen Jahren wurden sie in theoretischen Inhalten an der DRK-Rettungsschule in Hannover ausgebildet, absolvierten eine klinische Ausbildung in verschiedenen Praktika im Heidekreisklinikum und vertieften das Erlernte während ihrer praktischen Ausbildung in der Notfallrettung auf der Rettungswache.

Zusammen mit erfahrenen Praxisanleitern nahmen Daniela Dreyer, Nina Wildung und Leonie Mohr an Einsätzen sowohl im Rettungsdienst als auch im Krankentransport teil. Sie lernten somit von der einfachen Krankenhausentlassung bis zum schweren Verkehrsunfall die gesamte Bandbreite des Rettungsdienstes kennen. Den eigenen Nachwuchs auszubilden und zu fördern sei seit 1995 fester Bestandteil im Rettungsdienst des DRK in Walsrode, denn nur durch konsequente Ausbildung gelinge es, dem aktuellen Fachkräftemangel erfolgreich entgegenzuwirken.