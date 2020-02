Den Stolperfallen auf der Spur

Vor kurzem fand die Begehung der SPD in der Vogelparkregion mit einigen Gästen in Walsrode statt. Fast 30 Interessierte begrüßte die stellvertretende Vorsitzende Christel Stelter. Fußläufig verschaffte sich die Gruppe, die bei den Passanten durchaus Aufmerksamkeit erregte, im Innenstadtring einen Überblick der vorhandenen Bedingungen. Dabei waren auch Experten in eigener Sache wie eine Rollstuhlfahrerin, ein Sehbehinderter und ein Rollaturnutzer.

Bereits am Rathaus wurde darauf hingewiesen, dass die Rampe im Sommer durch die Bepflanzungen schlechter erkennbar ist. Ein weiteres wichtiges Anliegen sei das Fehlen von öffentlichen und barrierefreien Toiletten an neuralgischen Stellen in der Innenstadt, zum Beispiel auch am Wochenmarkt. Die Gastronomiebetriebe, die an der Aktion “Nette Toilette” teilnehmen, haben (noch) nicht alle einen entsprechenden Hinweis ausgehängt. Teilweise in den Gehweg hineinragende Treppenstufen, Stolperfallen durch gelockerte Pflastersteine und erhöhte Gullydeckel sowie fehlende Hinweisschilder auf größere Parkflächen sind nur einige Beispiele der Kritik.

Gelobt wurden die abgesenkten Bordsteine in der gesamten Innenstadt. In anderen Stadtbereichen, wie beispielsweise den überwiegend von älteren Menschen bewohnten Häusern am Bullerberg und Dürerring, gebe es da noch Nachholbedarf. Die SPD werde diesen Thema besondere Aufmerksamkeit widmen, versprechen die Vorsitzenden Marcel Kirschner und Nico Aigner zum Abschluss ihres Rundgangs.