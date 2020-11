/lokales/der-krimiwettbewerb-startet-was-ist-im-kloster-passiert_10_111958811-21-.html/ / 1

Eine Jury wird eine Vorauswahl von sechs Krimigeschichten vornehmen, die als Podcasts eingesprochen und ohne Namensnennung auf www.forum-bomlitz.de veröffentlicht werden. Dort kann man sie anhören und abstimmen. Die Geschichte darf höchstens drei DIN-A4-Seiten lang sein (Schriftgröße 12). Mit der Abgabe der Texte müssen die Autoren den Organisatoren das Recht zur Veröffentlichung überlassen. Einsendeschluss ist der 7. Februar, per Mail an vorstand@forum-bomlitz.de.

Klosterkapelle, Remter, Klostergarten und ihre jahrhundertelange Geschichte geben dazu Impulse und viel Inspiration für spannende Geschichten. Da ist es gut zu wissen, dass beim Kloster Walsrode die Ausgangslage aber geringfügig anders ist, als bei “Der Name der Rose” beispielsweise: Im Kloster Walsrode haben in der langen Zeit seines Bestehens nur Frauen und keine Männer gelebt. Darüber hinaus sind es seit der Reformation keine Nonnen, sondern Stiftsdamen, die dort leben und kein Gelübde abgelegt haben.



