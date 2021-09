Der moderne Helfer im Ãœbungseinsatz

“Endlich wieder eine gemeinsame Einsatzübung”, kommentierte ein Feuerwehrmitglied die Alarmierung der Feuerwehren Dorfmark, Riepe, Marbostel und Meinern-Mittelstendorf. Als Lage wurde ein ausgedehnter Wald- und Flächenbrand angenommen, der sich wegen eines brennenden Lkw von der nahen Autobahn 7 in Richtung Fuhrhop und Bömme ausbreitet.

Drohne klärt aus der Luft auf

Die Aktiven aus den vier Feuerwehren hatten in der Pandemie ihr Handwerk nicht verlernt. Schnell war eine mehr als 500 Meter lange Schlauchleitung aus der Böhme zum “Einsatzort” verlegt, mehrere Pumpen waren teilweise in unwegsamem Gelände in Stellung gebracht und die Brandbekämpfung auf breiter Front vollzogen. Parallel wurde die “Lage” aus der Luft mit einer Drohne der Feuerwehr Bad Fallingbostel erkundet, und die Aufnahmen wurden direkt im Einsatzleitfahrzeug zur Verfügung gestellt.

Keine Abschlussbesprechung möglich

Wenige Kilometer weiter übte der Fachzug Wassertransport der Kreisfeuerwehrbereitschaft Süd. Er war nach der angenommenen Lage ebenfalls in die Bekämpfung des ausgedehnten Wald- und Flächenbrandes entlang der A 7 eingebunden. Als Wasserentnahmestelle für die Tanklöschfahrzeuge diente ein großer Teich in Fuhrhop. Von dort wurde das Löschwasser zu den Einsatzstellen entlang der A 7 in südlicher Richtung transportiert. Der Fachzug ist wie die gesamte Bereitschaft eine Einheit der Kreisfeuerwehr Heidekreis und wird mit Fahrzeug und Gerät von den Feuerwehren Dorfmark, Stellichte, Oerbke, Bierde, Gilten, Südkampen und Altenboitzen zusammengestellt. Ihm gehören acht Fahrzeuge und etwa 30 Aktive an. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte eine gemeinsame Abschlussbesprechung aller Einsatzkräfte nicht stattfinden.

Hohe Einsatzbereitschaft

Bad Fallingbostels Bürgermeisterin Karin Thorey und Stadtbrandmeister Andreas Schulenburg bedankten sich bei den Aktiven vor Ort. Trotz eines Brandeinsatzes in der Nacht in Dorfmark, zu dem auch die Feuerwehr Riepe alarmiert worden war, waren die Ehrenamtlichen morgens wieder zur Alarmübung angetreten. Bereitschaftsführer Andreas Bergmann und Zugführer Peter Zahn versammelten “ihre Mannschaft” in Dorfmark. Dorfmarks Ortsbrandmeister Stefan Weißenborn und der stellvertretende Abschnittsleiter Wilfried von Bostel machten sich ebenfalls ein Bild von der Übung.