Der nÃ¤chste Hilfstransport fÃ¼r die Ukraine

“Weiterhin haben wir auch zwei Privatinitiativen geholfen, ihre gesammelten Hilfsgüter nach Lviv - Lemberg - sowie in ein Dorf in der näheren Umgebung zu bringen”, so Haacke. Lkw-Fahrer Vadim, der bereits mehrfach in Altenboitzen war, hat somit auch dieses mal wieder seinen Lkw komplett vollpacken können, tatkräftig unterstützt vom Verein Kinderhilfe Kovel/Wolynien durch die Mitglieder Heinz Kapels, Wolfgang Gerlach und Michael Haacke selbst.

Die Kinderhilfe Kovel hat unter der Regie des Vorsitzenden Michael Haacke erneut einen Hilfstransport in die Ukraine geschickt. Es ist bereits der dritte Transport in diesem Jahr. Und die Ladelisten sind einmal mehr beeindruckend: Allein 420 Kartons mit Bekleidung sind dabei, drei Paletten Feuerwehrschläuche - insgesamt 76 Stück, 13 Pflegebetten, dazu die passenden Pflegebett- und weitere Matratzen, ein Patientenlifter, ein Rollator, und kartonweise weiteres Pflege- und Hilfsmaterial, wie zum Beispiel Windeln.



