Der rote “Manni” lässt den Motor warmlaufen

“Nach der langen Pause sind auch die Fahrer wieder voll motiviert, die Fahrgäste sicher zu befördern”, fügt der Vorsitzende hinzu. Er hofft, dass wieder ein (fast) normaler Fahrbetrieb möglich ist. Hollmann lobt im Namen des Trägervereins auch die Sponsoren, die in der Zeit ohne Fahrbetrieb bei der Stange geblieben sind. “Wir sind auch froh, dass uns hiesige Firmen beim Einbau des Fahrerschutzes unterstützt haben”, so der Vorsitzende.

Nach einer Zwangspause von mehr als drei Monaten lässt der Bad Fallingbosteler Bürgerbus den Motor warmlaufen. Am kommenden Mittwoch, 1. Juli, wird der rote Niederflurbus mit dem Namen “Manni” wieder rollen. Das Fahrzeug wurde mit einem Fahrerschutz ausgerüstet. Fahrgäste müssen sich an Regeln halten, die zum Schutz vor Ausbreitung der Coronapandemie unerlässlich sind: Mund- und Nasenschutz tragen, Abstandsregeln einhalten. Mitfahren kann vorerst nur, wer ohne fremde Hilfe ein- und aussteigen kann.



