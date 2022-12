Der Weihnachtsmann wartet auf Mitfahrer

Der Böhmetal-Kleinbahn-Verein bietet für die Festtage Sonderfahrten an: am 24., 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar, jeweils um 13 Uhr ab Altenboitzen 47. Die Fahrten an Heiligabend und am Neujahrstag finden als “Punschfahrt” statt. Die Getränke sind in Hollige zu kaufen. Um 14.30 Uhr fahren die Züge in Vorwalsrode ab und treffen um 15.30 Uhr wieder am Abgangsort ein. Alle Fahrten kosten für Erwachsene zwölf Euro und für Kinder sechs Euro. Karten sind buchbar unter www.böhmetal-kleinbahn.de/fahrt-buchen/. Restkarten gibt es am Bahnsteig. Die Böhmetalbahn-Aktiven bedanken sich für die Mitfahrt bei den gut besuchten Nikolausfahrten und bei allen übrigen Veranstaltungen.