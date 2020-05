/lokales/die-faszinierende-welt-von-maja-und-willi_10_111882632-21-.html/ / 1

Dabei können auch die Besucher aktiv etwas für den Bienenschutz tun, rät Gimeno zu einem bienenfreundlichen Garten mit vielen Blüten und kleinen Inseln, in denen man der Natur seinen Lauf lässt mit grob verfugten Mauern, Büschen, Totholz, Laubhaufen und offenem Boden. Geeignete Trinkstellen sind Vogeltränken oder kleine Gartenteiche. Zur Not reichen aber auch mit Wasser gefüllte Untersetzer von Pflanzkübeln. Statt Zaun schirmen blühende Heckenpflanzen unerwünschte Blicke ab. Und auch ohne Garten oder Balkon kann jeder etwas tun: Saisonales und regionales Obst und Gemüse aus ökologischer Landwirtschaft schmeckt nicht nur besser, sondern bietet auf den Anbauflächen auch die perfekte Lebensgrundlage für Insekten.

Am 20. Mai ist Weltbienentag. Passend dazu lädt der Weltvogelpark dazu ein, einen ganz neuen Ausstellungsbereich, das Bienenhaus, zu erkunden. Ganzjährig wird so auf die besondere Schutzbedürftigkeit der Bienen aufmerksam gemacht. Denn weltweit geht die Bienenpopulation immer weiter zurück - mit fatalen Folgen für Umwelt und Landwirtschaft. Dabei lernen die Besucher im Weltvogelpark nicht nur viel über die Wichtigkeit der Bienen im gesamten Ökosystem, sondern auch, wie sie selbst dazu beitragen können, eine für Bienen lebenswerte Umwelt zu gestalten. Rund 40.000 Bienen leben direkt im Bienenhaus, 80.000 Bienen in unmittelbarer Umgebung.



