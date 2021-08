Die “Grüne Hausnummer” wird wieder vergeben

/lokales/die-gruene-hausnummer-wird-wieder-vergeben_10_112063702-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Darüber hinaus darf sich ein Eigentümer zusätzlich über 500 Euro freuen, die unter den erfolgreich Teilnehmenden ausgelost werden. Die Bewerbungsbögen sind ab sofort bei der Energieagentur Heidekreis im Internet erhältlich unter www.energieagentur-heidekreis.de, (05162) 9856298 oder per E-Mail an info@energieagentur-heidekreis.de. Die Unterlagen müssen bis zum 15. September mit den nötigen Nachweisen dort eingereicht werden.

Der Startschuss für eine neue Runde der Kampagne “Grüne Hausnummer” ist gefallen. In Kooperation mit der Energieagentur Heidekreis würdigt die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen mit dieser Auszeichnung das besondere Engagement von Hauseigentümern im Heidekreis für deren energieeffiziente Bau- und Sanierungsprojekte. Im Heidekreis gebe es nämlich sehr viele alte Gebäude, die es wert seien, erhalten zu bleiben, und deren Energiebilanz durch energetische Sanierung erheblich verbessert werden könnten, so Theresa Weinsziehr, die Leiterin der Energieagentur Heidekreis.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ