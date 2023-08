Die Lebenshilfe radelt am meisten

Die Stadt Walsrode hat erstmals an der bundesweiten Aktion “Stadtradeln” teilgenommen. Die seit 2008 bestehende Kampagne des Klima-Bündnisses will die Freude am Radfahren fördern, um damit einen Beitrag für den Klimaschutz, zur Verbesserung der Lebensqualität und zum Ausbau der Radinfrastruktur zu leisten. Mehr als 2700 Kommunen nehmen mittlerweile deutschlandweit am Stadtradeln teil und unterstützen so diese Kampagne.

Nachdem die Aktion bekannt gemacht worden war, erhielt die Stadt zahlreiche Anmeldungen. Insgesamt gab es 493 Teilnehmer, die in 45 Teams zusammen geradelt sind. Auch vom Stadtrat beteiligten sich 16 Mitglieder. Innerhalb von 21 Tagen wurde kräftig in die Pedale getreten, und die Teilnehmer haben so mehr als 88.500 Kilometer angesammelt. Deutschlandweit läuft die Aktion noch, aber nach derzeitigem Stand liegt die Stadt Walsrode in der Kategorie “Kommunen mit 10.000 bis 50.000 Einwohnern” auf Platz 367 von 1226 und damit im vorderen Drittel. Betrachtet man nur die “Newcomer-Kommunen”, also Kommunen, die erstmals dabei waren, so liegt Walsrode zurzeit auf dem fünften Platz deutschlandweit (von 103) und in Niedersachsen auf Rang zwei (von 23). “Damit haben wir im ersten Jahr ein Ergebnis abgeliefert, das sich sehen lassen kann”, betonte Bürgermeisterin Helma Spöring.

Neben diesem erfreulichen Resultat erhielt die Stadtverwaltung von den Teilnehmern über die Stadtradeln-App 20 Verbesserungsvorschläge für den Radverkehr in Walsrode. Diese Hinweise sollen in die weiteren Planungen zur Optimierung des Radverkehrs der Stadt integriert werden.

Die bundesweite Bewertung und Einordnung der beteiligten Kommunen erfolgt erst am Ende des Jahres. Die Stadt Walsrode hat aber auch einen lokalen Wettbewerb ausgerufen und die besten Einzelradelnden und die aktivsten Teams vor Ort prämiert. So hat die Bürgermeisterin im Rahmen des Walsroder Mittwochs zunächst die Einzelradelnden mit der höchsten Kilometerleistung ausgezeichnet. Den dritten Platz erlangte mit 915 gefahrenen Kilometern Dieter Stibbe vom Team der katholischen Kirchengemeinde Walsrode. Zweiter mit 1022 Kilometern wurde Susanne Biering vom Team “IFF - Do More Good”, und den ersten Rang erreichte Birgit Duensing vom Team der Lebenshilfe mit 1105 gefahrenen Kilometern.

Die Bewertung der Teams wurde durch eine Kombination der insgesamt geradelten Kilometer (Gewichtung 60 Prozent) und der durchschnittlich geradelten Kilometer pro Person (40 Prozent) vorgenommen. So war nicht die reine Größe der Gruppe ausschlaggebend, sondern auch kleinere Teams erhielten mit starken Leistungen eine Chance auf den ersten Platz. Auf Rang drei landete das große Team “IFF - Do More Good” mit 10.179 Kilometern und durchschnittlich 226,2 Kilometern pro Radelnden. Zweiter wurde das Team “Mühlenhof & Freunde” mit 5231 Kilometern (Durchschnitt 290,6). Und mit eine Nasenlänge vorn lag das Team der Lebenshilfe mit 5303 Kilometern (Durchschnitt 279).