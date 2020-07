Die neue Definition von Urlaub

HöREM - 10. Juli 2020 - 07:00 UHR - VON REDAKTION

Aktuell treffe ich oft Menschen, die mich wissen lassen, dass sie ja eigentlich gerade woanders wären. Auf Mallorca oder in Kalifornien, in New York oder Paris. Auf jeden Fall nicht in Deutschland. Es ist nämlich Urlaubszeit und die hatte fast jeder schon verplant. So wie Freunde aus Süddeutschland, die kürzlich mit dem Wohnmobil eine Nacht am Wegesrand