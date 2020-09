/lokales/die-pfadfinder-werden-kreativ_10_111929743-21-.html/ / 1

Die Fahrt war ursprünglich als dreiwöchige Veranstaltung in Tschechien geplant Viele Diskussionen, Änderungen der Vorgaben für die Jugendarbeit und diverse Planungstreffen später war es dann auch so weit: Zwei Wochen vor Beginn der Fahrt hatte das Planungsteam endlich etwas handfestes vorzuweisen - und zwar eine dezentrale, halb-digitale Schnitzeljagd ohne ein Standlager, um so eine mögliche Ansteckungsgefahr zu minimieren. Die digitale Vernetzung sollte dennoch das Gefühl der Verbundenheit vermitteln. Binnen einer Woche erlebten die fast 100 Teilnehmer der Veranstaltung in Clausthal-Zellerfeld im Harz die Geschichte von Räuber Hotzenplotz, wanderten jeden Tag und lösten knifflige Aufgaben.



