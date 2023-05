/lokales/die-spendenbereitschaft-ist-hoch_10_112230752-21-.html/ / 1

Mit dem Geld soll das diesjährige Sommerzeltlager im Juli in Krelingen finanziell unterstützt werden, damit alle Kinder und Jugendlichen daran teilnehmen können und niemand wegen des Beitrages außen vor bleiben muss. Zur Spendenübergabe am Montag fanden sich neben Bürgermeisterin Helma Spöring und Leiterin der Walsroder Bundespolizeidienststelle Martina Renner auch Vertreter der Feuerwehr ein.

Wie immer kommen die Erlöse aus den Kartenverkäufen und die zusätzlichen Spenden, die im Anschluss des Konzertes gesammelt werden, in voller Höhe einem gemeinnützigen Zweck zugute. In diesem Jahr darf sich die Kinder- und Jugendfeuerwehr des Heidekreises über eine Zuwendung in Höhe von 7535,59 Euro freuen. Im Vorjahr konnten 7566 Euro erzielt werden.

Anfang Mai fand das Frühlingskonzert der Stadt Walsrode und des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Walsrode in der Stadthalle statt. Das Bundespolizeiorchester Hannover verstand es wieder einmal, sein Publikum zu begeistern und nicht zuletzt sei es dem Können der Musikerinnen und Musiker zu verdanken, dass die Walsroder großzügig spendeten, so die Verantwortlichen.



