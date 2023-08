Die Suche nach dem genetischen Zwilling geht weiter

Fast zwei Monate verbrachte Vahe Nerkararyan im Rotenburger Krankenhaus, seit dem 16. Juni konnte er nur wenige Male am Wochenende stundenweise die Klinik verlassen. Jetzt ist er zumindest übergangsweise wieder zuhause in Buchholz bei seiner Freundin Miriam Huth. Trotzdem ist der Alltag des Paares ein anderer. Über allem schweben seine Diagnose akute lymphatische Leukämie (ALL) und die Suche nach einer Stammzellspende wie Damoklesschwerter. Regelmäßig muss er Medikamente einnehmen, Menschenmengen und Tiere soll der 31-Jährige meiden. Bloß keine Infektion riskieren, heißt es nun. Seine zweite Chemotherapie habe ihm “sehr zugesetzt”, erklärt Miriam Huth.

Noch kein “Treffer”

Hinter dem Paar, ihren Familien und dem Freundeskreis liegt eine Zeit, in der durch die plötzliche Diagnose von Nerkararyan plötzlich der Alltag aus den Fugen geriet. Dann folgte noch die Nachricht, dass eine Stammzellspende nötig wird, um die Krankheit zu besiegen. Was dann folgte, war eine Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität. Der Freundeskreis hat eine Typisierungsaktion in Schwarmstedt initiiert und ein Spendenkonto eröffnet. Die Resonanz war so groß, dass das Paar ganz überwältigt war. Doch der Kampf gegen die Krankheit geht weiter, denn noch gibt es keinen “Treffer” mit einem genetischen Zwilling in der Datenbank.

Alle potenziellen Spender in der Datenbank

Neben der großen Aktion bei der “Langen Nacht” in Schwarmstedt gab es auch Typisierungen in Firmen und im privaten Rahmen. Insgesamt seien rund 465 Proben beim Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) im Zusammenhang mit Nerkararyan eingegangen, erklärt eine Sprecherin auf WZ-Nachfrage. Geht eine Probe beim NKR ein, wird sie ins Labor geschickt. Dann dauere es etwa vier bis sechs Wochen, bis diese ausgewertet ist. Erst danach wird die Person in der Datenbank registriert und steht weltweit als aktiver Spender zur Verfügung. Im Zentralregister sind alle Personen erfasst, die typisiert sind, egal ob sie beispielsweise den Weg über das NKR oder die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) gegangen sind. Wenn es einen vermeintlichen “Treffer” gibt, finden noch weitere Untersuchungen der genetischen Eigenschaften statt. Der Spender würde auch nicht erfahren, für wen seine Stammzellen bestimmt sind.

Also selbst, wenn sich der genetische Zwilling von Vahe Nerkararyan im vergangenen Monat registriert haben sollte, könnte es sein, dass noch nicht wirklich feststeht, ob alle Eigenschaften passen. Genauso kann es aber auch sein, dass unter den Neutypisierten ein genetischer Zwilling für eine andere erkrankte Person dabei ist.

Aktionen in Hodenhagen und Rodewald

Um die Chancen noch weiter zu erhöhen, sind im August noch zwei weitere öffentliche Typisierungsaktionen geplant. Die erste findet bereits am Sonnabend im Rahmen des Brinkfestes in Hodenhagen statt. Von 16 bis 20 Uhr ist es möglich, sich am Deich typisieren zu lassen. Am letzten Augustwochenende wird in Rodewald (Landkreis Nienburg) das Dorfjubiläum gefeiert. In der dortigen Diskothek “Blaue Maus” hat Nerkararyan, im Hauptberuf Ingenieur, fast zehn Jahre bis zum Beginn der Pandemie gearbeitet. “Einer aus unserem Team braucht Hilfe”, überschreibt Disco-Betreiber Tim Höper nun die geplanten Aktionen. Am Freitag, 25. August, von 20 bis 24 Uhr und am Sonntag, 27. August, von 10 bis 15 Uhr steht jeweils am Festzelt im Zentrum ein Team für Typisierungen bereit.

Kraft sammeln

Vahe Nerkararyan wird bei den Veranstaltungen nicht vor Ort sein können, zu hoch wäre das Ansteckungsrisiko. Er hofft, dass er nach Wochen im Krankenhaus-Vierbettzimmer in Buchholz wieder zur Ruhe kommen kann und nicht wieder in Isolation muss. “Es sind banale Kleinigkeiten, die nicht mehr selbstverständlich erscheinen”, sagt Miriam Huth. Jetzt genießt sie es, mit ihrem Freund zu kochen, einen Film zu schauen oder spazieren zu gehen. Außerdem wollen sie Kraft sammeln für die kommenden Wochen. Dann wird Vahe Nerkararyan in der Medizinischen Hochschule Hannover für die Stammzellspende vorbereitet - in der Hoffnung, dass sich schnell ein genetischer Zwilling findet.