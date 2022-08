/lokales/die-walsroder-wiesn-geht-in-die-dritte-runde_10_112180849-21-.html/ / 1

Start der Walsroder Wiesn am 8. Oktober ist um 18 Uhr. Karten sind ausschließlich im Ticketcenter der Walsroder Zeitung, Lange Straße 14, erhältlich. Die Kosten für eine Platzreservierung inklusive Essen und Eintritt betragen 33 Euro. Eine Tischreservierung mit Eintritt kostet 19 Euro. Wer sowohl auf das Menü, als auch auf die Tischreservierung verzichtet, der bezahlt 17 Euro Eintritt. Eine Abendkasse wird es nicht geben. “In den vergangenen Jahren mussten wir aufgrund der Pandemie auf die Walsroder Wiesn verzichten”, erklärt Organisator Stephan Cordes. Daher freue er sich nun umso mehr auf ein ausgelassenes Fest mit möglichst vielen Gästen in traditioneller Volksfest-Garderobe.

“Auch in diesem Jahr dürfen wir unser Festzelt wieder auf dem Schützenplatz am Bismarckring aufstellen”, erklärt Organisator Stephan Cordes, der die Veranstaltung seit ihrem Auftakt im Jahr 2018 betreut. Dass die Schützen ihr weitläufiges Gelände ein weiteres Mal zur Verfügung stellen, freue Cordes sehr - vor allem, da man für eine ordentliche Gaudi auch ausreichend Platz benötige. Allein das Festzelt, in dem bis zu 2000 Menschen feiern sollen, nimmt einen großen Teil des Geländes ein. Außerdem soll es auf dem Platz auch noch die eine oder andere Spiel- und Essensbude für die Besucherinnen und Besucher geben.

Lederhosen mit karierten Hemden, bunte Dirndl, ein zünftiges Menü mit Sauerkraut, Kartoffelsalat und Würstchen auf den Tellern, eine Maß Bier in der Hand und dazu Musik, die zum Mitschunkeln im Festzelt einlädt: Solche Szenen spielen sich traditionell bei den beliebten Volksfesten im Süden Deutschlands ab. Wer einmal selbst mit einem “O zapft is” anstoßen möchte, der muss dafür aber nicht bis nach Bayern reisen. Denn am 8. Oktober wird auch im Heidekreis wieder eine authentische Gaudi gefeiert - bei der dritten Walsroder Wiesn.



