Diebe auf “Beutezug”

Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte von einer Baustelle an der Straße Am Bahnhof 16 in Walsrode anthrazitfarbene Zaunpfosten im Wert von rund 1280 Euro. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Walsrode unter (05161) 984480.

Groß Eilstorf: Am Sonnabend gelangten Diebe zwischen 12 und 14 Uhr über ein Stallgebäude in das Haupthaus eines landwirtschaftlichen Betriebes in Groß Eilstorf und entwendeten Bargeld. Die Polizei Walsrode bittet um Hinweise.

Bad Fallingbostel: Am vergangenen Freitag drangen Einbrecher in ein Bürogebäude an der Vogteistraße in Bad Fallingbostel ein und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld sowie eine EC-Karte mit Pin. Anschließend hoben sie zweimal Geld von dem entsprechenden Konto ab.

Fulde: Mit einem Dachziegel schlugen Unbekannte am Montag zwischen 6 und 21.15 Uhr das Fenster eines Wohnhauses in Fulde ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und nahmen 50 Euro mit. Hinweise sind erbeten unter (05191) 93800.

Soltau: Unbekannte entwendeten am Montag, gegen 13.30 Uh während des Einkaufs in einer Lidl-Filiale in Soltau die Geldbörse einer 61-jährigen Soltauerin. Das Portemonnaie konnte später in einer geleerten Mülltonne an der Celler Straße wieder aufgefunden werden. Es fehlten 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter (05191) 93800 zu melden.