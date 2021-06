Diebe bestehlen Senioren in Supermärkten

Am Freitag und Sonnabend haben Unbekannte wiederholt ältere Menschen in verschiedenen Lebensmittelgeschäften in Munster, Soltau und Bispingen bestohlen. Die Täter entwendeten vor allem Geldbörsen aus Einkaufs- und Handtaschen, die in Einkaufswagen lagen. In einem Fall erbeuteten die Diebe eine Kreditkarte. Den Geschädigten fiel der Diebstahl erst beim Bezahlen an der Kasse auf. Im Bereich Bispingen konnte ein Diebstahl auf frischer Tat durch das couragierte Eingreifen eines 44-jährigen Mannes aus Munster verhindert werden. Die Polizei rät erneut allen Bürgern, ihre Geldbörsen nicht unbeobachtet in Taschen oder dem Einkaufswagen zu lassen.