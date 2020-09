Diebe brechen in Geschäfte ein

In der Nacht zu Sonntag drangen Unbekannte über ein Fenster in ein Geschäft an der Kampgartenstraße in Bad Fallingbostel ein und entwendeten einen Tresor, der später in Tatortnähe wieder aufgefunden wurde. Die Scheibe des Geschäftsfensters zerbrach beim Hebeln. Der Gesamtschaden wird auf rund 1100 Euro geschätzt.

Zu einem zweiten Geschäftseinbruch in Bad Fallingbostel kam es ebenfalls am Sonntag in der Zeit zwischen 0.30 und 12.30 Uhr. Unbekannte hebelten das Fenster eines Betriebes an der Vogteistraße auf, drangen in das Gebäude ein und entwendeten aus einer Kassette etwa 445 Euro Bargeld.