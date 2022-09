Diebe brechen in mehrere Fahrzeuge ein

SCHWARMSTEDT - 14. September 2022 - 21:30 UHR - VON REDAKTION

Unbekannte sind am Wochenende, 10. und 11. September, in drei Ortschaften im Heidekreis jeweils in ein Fahrzeug eingebrochen und machten in zwei Fällen auch Beute. In Schwarmstedt, am Birkenkamp, beschädigten die Täter die hintere linke Scheibe eines