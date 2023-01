Diebe haben es auf Einzelteile eines Porsches abgesehen

Sarah Langemeyer Lokalredaktion 05161 6005 12

sarah.langemeyer@wz-net.de



Sarah Langemeyer stammt ursprünglich aus der Region Hannover. Dort aufgewachsen, zog es sie nach dem Abitur zum Studieren nach Wien. Fünf Jahre lang hieß es dort: pauken für den Bachelor- und Masterabschluss in Publizistik und Kommunikationswissenschaften.



Die klassische Zeitungsannonce brachte die damals 24-Jährige zur Walsroder Zeitung, bei der sie ihr Volontariat abschloss. Anschließend schnupperte sie noch einmal nordische Luft: Ihr Weg führte sie nach Mecklenburg-Vorpommern zur Schweriner Volkszeitung.



Um einige Erfahrungen und Kenntnisse reicher, entschied sich Sarah Langemeyer bewusst wieder für die Walsroder Zeitung. Seit Juli 2019 arbeitet sie dort am News-Desk.



In ihrer Freizeit zählt das überzeugte Sommerkind die Sonnenstunden, schaut in die Kochtöpfe, putzt die Sportschuhe und lauscht auch gerne mal guter Musik bei Konzertbesuchen.