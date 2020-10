Diebe nehmen Auto mit und lassen Leiter zurück

In der Nacht zu Montag drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Benzen ein, nachdem sie ein Loch in die Terrassentür gebohrt hatten. Im Haus nahmen sie Portemonnaies und verschiedene Schlüssel mit. Mit einem der Schlüssel konnten sie an den am Haus abgestellten schwarzen Audi A 4 gelangen und auch diesen entwenden. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Soltau unter (05191) 93800 zu melden.

Auch in Bad Fallingbostel kam es Montagnacht, zwischen 2.45 und 3.40 Uhr, zu einem Einbruch. Die Täter hebelten ein Fenster der örtlichen Postfiliale auf und stiegen ein. Anwohner nahmen Geräusche wahr und alarmierten die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten konnten die Täter flüchten. Am Tatort ließen sie eine Alu-Leiter zurück. Diebesgut erlangten sie nicht. Die Polizei bittet ebenfalls um Hinweise unter (05191) 93800.