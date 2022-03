Diebe nehmen Tresor mit

In der Nacht zum vergangenen Dienstag, 8. März, drangen Einbrecher gegen 2.30 Uhr in einen Betrieb an der Visselhöveder Straße in Dorfmark ein und entwendeten dabei einen Tresor. Die Täter flüchteten nach Zeugenaussagen mit einem silbernen Fahrzeug, eventuell handelte es sich dabei um einen VW Golf, in Richtung Bad Fallingbostel. Hinweise zu Tat, Tätern oder Fahrzeug nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter (05191) 93800 entgegen.