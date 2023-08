Diebe stehlen Werkzeuge und GerÃ¤te

In der Nacht zu Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Visselhöveder Straße in Dorfmark eingebrochen und haben eine Vielzahl hochwertiger Maschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 16.000 Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter (05162) 9720 entgegen.

Auch in der Nähe von Soltau waren Werkzeuge heiß begehrtes Diebesgut. Unbekannte sind dort in einen Geräteraum eines landwirtschaftlichen Betriebes in Woltem eingestiegen und haben Kettensägen, Freischneider und Laubbläser der Hersteller “Stihl” und “Husqvarna” entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5400 Euro. Hinweise dazu nimmt die Polizei Soltau unter (05191) 93800 entgegen.