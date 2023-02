Diebstahl und versuchter Einbruch

IIn der Nacht zu Montag haben Unbekannte aus einem unverschlossenen Auto, das auf einem Hinterhof an der Heinrichstraße in Bad Fallingbostel abgestellt war, eine Bohrmaschine, ein Stofftier, zwei Feuerzeuge, ein USB-Ladekabel und Kleingeld gestohlen. Auch an der Bahnhofstraße drangen die Täter in ein Fahrzeug ein und ließen zwei Parfüms aus der Mittelkonsole mitgehen. Außerdem entwendeten sie zwei Schachteln Zigaretten, die vor einer Eingangstür an der Bahnhofstraße abgelegt waren. Der Versuch, in eine Wohnung am gleichen Ort einzudringen, misslang. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter (05162) 9720 entgegen.

In Bispingen versuchten Einbrecher am vergangenen Wochenende, in ein Haus an der Hützeler Straße einzudringen. Sie schlugen die Scheibe der Terrassentür ein, ließen dann anscheinend jedoch von ihrem Vorhaben ab. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter die Wohnung nicht betreten.