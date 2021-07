Dieser Mann hat rund 10.000 Lehrgangsteilnehmer geschult

/lokales/dieser-mann-hat-rund-10000-lehrgangsteilnehmer-geschult_10_112048034-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Auch Landrat Ostermann zeigte sich deutlich beeindruckt: “Ich danke Ihnen auch im Namen der Allgemeinheit für Ihr ehrenamtliches Engagement. In all den Jahren haben Sie unglaublich viel Wissen an die Teilnehmenden vermittelt und dabei ein beeindruckendes zeitliches Engagement an den Tag gelegt.” Als Dank wurden Heiner Römer zum Ausstand eine hölzerne Floriansfigur und eine Schachtel Pralinen überreicht. Er wird seine neu gewonnene Zeit vor allem seinen Enkelkindern widmen.

Doch zur Zeugnisausgabe standen plötzlich neben Landrat Manfred Ostermann auch Kreisbrandmeister Thomas Ruß im Raum. Das hatte auch einen guten Grund. Für den Ausbilder Ernst-Heinrich (Heiner) Römer war es der letzte Lehrgang nach mehr als 40 Jahren, den er geleitet hat. In einer kurzen Laudatio würdigte Ruß Römers langjährigen Verdienste um die Sprechfunkausbildung in den vergangenen Jahrzehnten. Nach schneller Überschlagsrechnung haben rund 10.000 Lehrgangsteilnehmer von Feuerwehr und weiteren Beteiligten im Katastrophenschutz, wie zum Beispiel den Ordnungsämtern oder Waldbrandbeauftragten, die Sprechfunkausbildung während Römers Dienstzeit durchlaufen. Das größte Projekt war allerdings die kurzfristige Umschulung von allen Sprechfunkern im Landkreis bei der Umstellung auf den Digitalfunk.

Eigentlich war es wie immer in der Feuerwehrtechnischen Zentrale Schneeheide, als ein weiterer Lehrgang für die Sprechfunkausbildung zu Ende ging: 16 Teilnehmende erlernten an zwei Lehrgangstagen alle theoretischen und vor allem auch praktischen Grundlagen zur Benutzung von Funkgeräten im Einsatz. Frank Rapp von der Freiwilligen Feuerwehr Ostenholz konnte dabei den Lehrgang mit 15 von 15 möglichen Punkten als Lehrgangsbester abschließen.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ