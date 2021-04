Dieteg will perspektivisch wachsen

BEETENBRüCK - 23. April 2021 - 14:01 UHR - VON JENS REINBOLD

Seit mehr als 70 Jahren ist das Unternehmen Dieteg in der Region ansässig. Nun steht es vor einem großen Schritt: Der Kabinenbauer will wachsen und siedelt sich deshalb auch mit Teilbereichen im A27-Park an. Was vorerst nur eine Dependance ist, könnte in ferner Zukunft zum Hauptsitz werden.Das Beetenbrücker Unternehmen Dieteg Gerätebau GmbH & Co.