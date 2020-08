Digitale Tafeln sind da - jetzt fehlen nur noch die Schüler

/lokales/digitale-tafeln-sind-da---jetzt-fehlen-nur-noch-die-schueler_10_111921038-21-.html/ / 1

Nun verfügt die Schule, die auch schon vorher gut durch den Heidekreis im Bereich der Digitalisierung aufgestellt war, in jedem Klassenraum über eine digitale Tafel. Für die Inbetriebnahme und Betreuung der Schulen ist die Schul-IT des Landkreises mit sieben Systemadministratoren verantwortlich. Gleichzeitig zog Schulleiter Rüdiger Strack mit seinem Kollegium aber auch eine selbstkritische Bilanz über das abgelaufene Schuljahr. Durch die Corona-Pandemie wurden die Schulen im März sprichwörtlich von einen auf den anderen Tag geschlossen und Schülerinnen und Schüler mussten über die Internetplattform “iserv” im Home Schooling ihre Aufgaben erledigen. “Wir haben festgestellt, dass das Home Schooling funktioniert hat, aber dass es auch noch Luft nach oben gibt”, so Schulleiter Strack. Das Hochladen von Materialien, der Zugang durch fehlende Endgeräte, der einige Schülerinnen und Schüler benachteiligt hat, und fehlende Module wie etwa ein virtueller Klassenraum per Video-Konferenz seien beispielsweise Dinge, die man verbessern werde.



