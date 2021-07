/lokales/digitale-weltreise_10_112048023-21-.html/ / 1

Ausreichend Bewegung, die richtige Ernährung, Freizeit und entspannte Familienmomente: Diese Dinge sind im vergangenen Jahr bei vielen zu kurz gekommen. Aus diesem Grund bietet das “Fit4Future”-Feriencamp, eine gemeinsame Initiative von Cleven-Stiftung und DAK-Gesundheit, vom 2. bis 6. August ein kostenfreies Ferien- und Veranstaltungsprogramm für Schulkinder und ihre Eltern in Walsrode und Umgebung an. Mit dabei ist Botschafter Dr. Eckart von Hirschhausen, der jeden Tag einen humorvollen Glückstipp für die Reisenden im Gepäck hat. Ziel ist es, mit Spaß einen gesunden Lebensstil für sich entdecken, neue Bewegungstrends ausprobieren und sich Ideen für einen aktiven und gesunden Familienalltag zu holen. Das einwöchige digitale Eventprogramm steht unter dem Motto “Click & be fit - mit ‚fit4future‘ auf Weltreise” und führt die Teilnehmer virtuell zu fünf verschiedenen Kontinenten. Ausprobiert werden Trendsportarten von Asien bis Südamerika - von der brasilianischen Kampfkunst Capoeira über Tanz, hochintensivem Intervalltraining bis Qigong. Dazu gibt es Inspiration zur Freizeitgestaltung, Rezeptideen, Tipps zum Selbermachen, Life-Hacks und Einblicke in Ernährungs- und Sportthemen. Alle Aktivitäten werden von Sport- und Gesundheitsexperten präsentiert und stehen als Live- und On-Demand-Angeboten sowie Downloads zur Verfügung.



