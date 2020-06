/lokales/digitalisierung-optimal-genutzt_10_111893560-21-.html/ / 1

Dass die Schule ein bedeutender sozialer Raum sei, machte Gudrun Pieper abschließend deutlich: Schule sei für die Kinder ein wichtiger Ort, nicht nur um zu lernen, sondern auch um Struktur und Zuwendung zu erhalten. Die Digitalisierung des Lehrbetriebs erfahre momentan zwar einen wichtigen Schub, die Anwesenheit in der Schule könne damit aber nicht ersetzt werden, so Pieper.

Die Grundschule Bothmer nimmt am Programm “Bewegte Schule - gesunde Schule Niedersachsen” teil, das zum Ziel hat, mehr Bewegung in den Unterricht und in die Pausen zu integrieren. Leider sei es durch die Hygiene- und Schutzmaßnahmen schwierig, das Konzept umsetzen, berichtete Christina Feldmann. Dem Bewegungsdrang der Kinder könne man zurzeit nicht im gewohnten Maße gerecht werden. Trotzdem ist die Schulleiterin mit der Situation zufrieden: “Die Rahmenpläne des Ministeriums lassen uns Flexibilität und die Freiheit, vieles selbst zu gestalten. Wenn man dafür offen ist, ergeben sich daraus neue Chancen.”



