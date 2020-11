/lokales/diskussion-um-krankenhaus-der-zukunft_10_111951369-21-.html/ / 1

Ziel und Inhalt der Veranstaltung sei, so die Initiatoren, fernab vom laufenden Standortdisput und politischen Fragen darüber zu informieren, welche Anforderungen Krankenhäuser im ländlichen Raum in den nächsten Jahren aus medizinischer Sicht bewältigen beziehungsweise erfüllen müssen. Im Rahmen der Veranstaltung solle über medizinische Konzepte und Herausforderungen aus Sicht eines Arztes gesprochen werden.

Die Hände in den Schoß legen wollen die vier allerdings auch aktuell nicht: Am Mittwoch, 11. November, wird es jetzt eine digitale Veranstaltung geben. Unter dem genannten Titel, “Das Krankenhaus der Zukunft im ländlichen Raum”, wird Professor Dr. Frank Schmitz, Ärztlicher Direktor des Heidekreis-Klinikums, referieren und mit den vier Vorsitzenden der Jugendorganisationen im Gespräch sein. Über die Videoplattform Youtube wird das Ganze live gestreamt, sodass jeder Interessierte das Gespräch verfolgen kann. Die Zuschauer können und sollen zudem mit Fragen an dem Gespräch teilnehmen.

In einer gemeinsamen Erklärung hatten die Vorsitzenden der parteipolitischen Jugendorganisationen, Jonas Pagels (Jusos, SPD) sowie seine Kollegen, Jan-Hendrik Linke (Julis, FDP) und Timo Albeshausen (JU, CDU) gemeinsam mit Elisabeth Petersen als junge Vertreterin der Grünen deutlich gemacht, dass aus ihrer Sicht die Sicherung und der Ausbau der Qualität der stationären medizinischen Versorgung für alle Menschen im Landkreis Priorität gegenüber Standortdebatten haben sollte. Gleichzeitig hatten die Jungpolitiker das gemeinsame Anliegen formuliert, selbst in der Debatte nicht auf Emotionen setzen zu wollen, sondern sich auf konstruktive Beiträge und Inhalte zu konzentrieren. Ziel sei es, Brücken zu bauen, mit Menschen aus allen Teilen des Landkreises ins Gespräch zu kommen und das Verbindende für den gesamten Heidekreis zu betonen.



