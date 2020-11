Doppelt Schaden angerichet

In zwei Fällen von Sachbeschädigung bittet die Polizei in Munster um Zeugenhinweise: Am Mittwoch, 28. Oktober, zwischen 12 und 15.30 Uhr, traten Unbekannte gegen die Hauswand des Einfamilienhauses Nr. 2 an der Straße Am Süllberg. An der aus Eternitplatten bestehenden Wand entstand durch den Tritt ein Loch. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Am Donnerstag, 29. Oktober, beziehungsweise in den Morgenstunden am Freitag, 30. Oktober, beschädigten Unbekannte den Geldautomaten am Famila-Markt am Kohlenbissener Grund. Dabei rissen oder traten sie die Blende am Tastenfeld des in die Außenfassade eingelassenen Automaten ab. Schaden: rund 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte unter (05192) 9600.