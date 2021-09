/lokales/doppelter-wechsel-an-der-spitze_10_112074071-21-.html/ / 1

Im Rahmen der Versammlung wurde Maximilian Bartels als neues Mitglied in in die Einsatzabteilung der Feuerwehr aufgenommen. Patrik Sprengel unterstützt die Einsatzkräfte nun als Fördermitglied. Normen Mohlfeld verlässt die Wehr aufgrund eines Wohnortwechsels.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Jarlingen-Ahrsen gab es im Jahr 2020 einiges zu tun. Insgesamt galt es, einen Brandeinsatz und sechs Hilfeleistungseinsätze zu absolvieren. Beim Brandeinsatz musste eine Wasserförderstrecke im Rahmen des großen Waldbrandes an der Autobahn 7 betrieben werden. Die Hilfeleistungen betrafen im Wesentlichen viele umgestürzte Bäume, aber auch die Unterstützung bei einer Personensuche hielt die 41 Mitglieder der Feuerwehr auf Trab. Auf Anforderung des Katastrophenschutzstabs des Heidekreises unterstützte die Feuerwehr außerdem bei der Kommissionierung von Lieferungen an Arztpraxen im Landkreis zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Übungsdienste waren aufgrund der pandemischen Situation im Jahr 2020 nur sehr eingeschränkt möglich, Schulungen fanden in Kleingruppen statt.



