Dorfentwicklung: Fördermittel kommen an

Die Dorfentwicklung in der Dorfregion “von Bierde bis Wittlohe” befindet sich bereits im zweiten Förderjahr. Das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg, Geschäftsstelle Verden, konnte wieder zahlreiche private und öffentliche Projekte bewilligen, deren Förderung 2019 beantragt wurde. Die Entscheidung über die Förderung einiger weiterer Projekte steht aktuell noch aus. Erfreulich sei, dass die Fördermittel häufig dazu genutzt würden, leerstehende Gebäude zu ‚revitalisieren‘ und Wirtschaftsgebäude umzunutzen. Mit Hilfe der Fördermittel wird ebenfalls das Angebot von Ferienwohnungen in der Dorfregion von Bierde bis Wittlohe erweitert, und einige Antragsteller verlagern ihren Arbeitsplatz in das sanierte Gebäude.

Dazu zwei Beispiele: In Bierde hat Familie Scheppelmann ein schlichtes, leerstehendes Landarbeiterhaus in ein attraktives Ferienhaus umgewandelt, das unmittelbar an der Allerniederung nahe der Bierder Koppel liegt. Familie Spöring plant auf einer Hofstelle in Otersen im ehemaligen Schweinestall barrierefreie Ferienwohnungen anzubieten. Für die Sanierung des ehemaligen Stalls erhält die Familie Fördermittel aus der Dorfentwicklung. Der Umbau ist schon in vollem Gang.

Für alle, die ebenfalls von den Fördermitteln profitieren möchten: Bis spätestens zum 15. September müssen die Förderanträge beim Amt für regionale Landesentwicklung vorliegen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Antragstichtag möglicherweise auf den 15. Oktober verschoben. Es wird jedoch empfohlen, weiterhin den 15. September als gesetzten Stichtag einzuhalten. Da eine Stellungnahme der zuständigen Gemeinde erforderlich ist, müssen die Anträge möglichst zwei Wochen vor dem Stichtag bei der Samtgemeinde Rethem (für die Gemeinde Böhme), bei der Gemeinde Häuslingen oder der Gemeinde Kirchlinteln eingereicht werden.

Antragsberechtigt sind alle Eigentümer eines förderfähigen Anwesens der Orte Bierde, Böhme, Altenwahlingen, Kirchwahlingen, Groß Häuslingen, Klein Häuslingen, Ludwigslust, Otersen und Wittlohe. Eine Beratung erfolgt kostenfrei durch Karin Bukies vom Planungsbüro Stadtlandschaft, (0511) 14391 oder E-Mail an Karin.Bukies@stadtlandschaft.de. Auch sind Informationen zur Dorfregion “von Bierde bis Wittlohe” auf den Internetpräsenzen der Samtgemeinde Rethem und der Gemeinde Kirchlinteln sowie des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums unter www.ml.niedersachsen.de zu finden. Dort steht auch der Förderantrag nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung zum Herunterladen zur Verfügung.