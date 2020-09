Dr. Alt: Die großen Themen der Zukunft

Am Donnerstag, 24. September, findet ab 19 Uhr im Kursaal in Bad Fallingbostel eine Vortragsveranstaltung mit Dr. Franz Alt statt. Der bekannte TV-Journalist und Klimaaktivist referiert auf Einladung des Vereins Klimaschutz Heidekreis. Dr. Alt wird an dem Abend zum Thema “Unsere Zukunft - die drei großen E: Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Energie einsparen” sprechen.

Dr. Alt engagiert sich seit vielen Jahren für Alternativen bei der Energieerzeugung. In einer Video-Konferenz mit dem Verein Klimaschutz Heidekreis im Mai hatte er bereits erläutert, dass Klimawandel und Klimaschutz vor Ort beginnen. “Auch ich habe lange gedacht, dass Gas der am wenigsten schädliche Energieträger ist. Das ist aber längst überholt. Gas ist mindestens so klimaschädlich wie Öl oder Kohle. Gas im Jahr 2020 zu fördern, ist von vorgestern, nicht von morgen”, sagte er in der Konferenzschaltung.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit von Dr. Alt ist sein Einsatz für Frieden und Menschenrechte. Mit dem Dalai Lama hat er gemeinsam mehrere Bücher veröffentlicht. Beide sind der Überzeugung, dass der Klimawandel die Überlebensfrage der Menschheit ist.

Um im Bad Fallingbosteler Kursaal die Corona Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, kann nur eine begrenzte Besucherzahl eingelassen werden. Für die Teilnahme ist deshalb eine Anmeldung erforderlich. Dies kann per E-Mail an anmeldung@klimaschutz-heidekreis.de oder unter (05162) 5125 erfolgen. Folgende Angaben sind bei der Registrierung erforderlich: Vor- und Nachname, Straße, Wohnort, Telefonnummer und - falls vorhanden - E-Mail-Adresse. Der Eintritt zur Veranstaltung am 24. September ist frei.

Der im vergangenen Jahr in Dorfmark gegründete Verein will erreichen, dass in der Heidekreisregion der Klimaschutz auf privater und kommunaler Ebene schneller vorangetrieben wird. Die Mitglieder möchten deshalb Aktivitäten für mehr Klimaschutz initiieren und fördern.