Drei Geldbörsen an einem Tag entwendet

Gleich dreimal haben unbekannte Taschendiebe am Mittwochvormittag im Heidekreis zugeschlagen. Sie hatten es auf Geldbörsen abgesehen. In Schneverdingen wurde einem 80-Jährigen in einem Discounter an der Harburger Straße die Geldbörse aus der Hosentasche entwendet. Das passierte auch einer 70-jährigen Frau in einem Markt im Kohlenbissener Grund in Munster. Ihr Portmonee wurde ihr aus der Westentasche gestohlen. In Walsrode kaufte eine 73-Jährige in einem Markt in der Sudetenstraße ein, wo ihr ihre Geldbörse aus der Handtasche gezogen wurde. Der Gesamtschaden wird auf rund 1300 Euro geschätzt.

Am Dienstag konnte ein Zeuge noch verhindern, dass einer 62-Jährigen in Soltau in einem Discounter an der Böhmheide ebenfalls das Portmonee gestohlen wurde. Als sich der Zeuge dem Täter in den Weg stellte, ließ der die Geldbörse fallen und flüchtete.