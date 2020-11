Drei neue Beamtenanwärterinnen haben die praktische Ausbildung beim Amtsgericht Walsrode begonnen, eine davon als Rechtspflegeranwärterin, die während des dreijährigen dualen Fachhochschulstudiums die Praxisabschnitte beim Amtsgericht Walsrode absolviert. Diplom-Rechtspfleger sind bei den Amtsgerichten überwiegend in der freiwilligen Gerichtsbarkeit (zum Beispiel in Grundbuch-, Register-, Nachlass- und Betreuungssachen) tätig und entscheiden in diesen Bereichen sachlich unabhängig.

Zwei der Beamtenanwärterinnen sind angehende Justizfachwirtinnen, die bei dem Amtsgericht eine wichtige Schnittstelle zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie Justiz bilden. So sind die Justizfachwirte oftmals erster Anlaufpunkt in Fragen des Zivil- oder Familienrechts und in Zwangsvollstreckungssachen. Die Theorie wird den künftigen Justizfachwirtinnen durch Lehrgänge beim Landgericht in Lüneburg vermittelt.

Nähere Informationen zur Ausbildung in der Justiz erhalten Interessierte durch das Amtsgericht Walsrode oder unter www.oberlandesgericht-celle.niedersachsen.de. Bewerbungsschluss für das Jahr 2021 ist bereits am 30. November.